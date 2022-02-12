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В преддверии Дня памяти в Лунинецком районе навестили родителей военнослужащих, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане

12.02.2022
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В преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов и 33-й годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана председателем Лунинецкой ОО ,,БСВВА,, Ковальцом Н.Н. и начальником отдела призыва на военную службу Лунинецкого ОРВК подполковником Клюкачом Р.П. были посещены родители военнослужащих, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане.

В ходе встреч матерям погибших вручены подарки, адресованы сердечные и теплые слова поддержки.

Мы помним каждое имя, разделяем боль и горечь утрат. Низко склоняем свои головы перед стойкостью и терпением родителей, родных и близких погибших воинов-интернационалистов!

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