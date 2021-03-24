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Презентация арт-студии «В фокусе палитры» состоялась в районной библиотеке

В Лунинецкой центральной районной библиотеке состоялась презентация арт-студии «В фокусе палитры». Проект направлен на социализацию детей с особенностями психофизического развития. 

Запланировано, что занятия будут посещать не менее 30 детей из города и района. Выбраны самые распространенные и близкие для возраста направления в творчестве – лепка, живопись, фотография. Возможны альтернативные направления и техники, если возникнет необходимость.

Арт-студия даст возможность мальчикам и девочкам развивать творческие навыки , ближе познакомиться с ровесниками, лучше адаптироваться в обществе, найти новых друзей.

В финальной части проекта планируется создание личных творческих портфолио участников.

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L N

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