В районном квизе «Флаг, герб и гимн — священные атрибуты» лучшие — патриоты из Большечучевичской СШ (Лунинецкий район)

В Лунинецкой центральной библиотеки прошёл районный квиз «Флаг, герб и гимн — священные атрибуты», посвящённый Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. В интеллектуальной игре сошлись 8 команд из школ района.

По результатам 6 туров квиза командные места распределились следующим образом:

I место — ГУО «Большечучевичская средняя школа» команда «Патриот»

II место — ГУО «Средняя школа 4 г. Лунинца» команда «Ювента»

III место — ГУО «Средняя школа 1 г.Микашевичи» команда «Огонь»

Все участники квиза получили много ярких эмоций, проявили свои интеллектуальные способности и доказали, что о символах своей родной страны они знают абсолютно всё, ведь являются истинными ПАТРИОТАМИ своей Родины

Райком ОО «БРСМ» отдельно благодарит жюри квиза за честные и справедливые оценки, а так же актив первичной организации