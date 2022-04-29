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В районном квизе «Флаг, герб и гимн — священные атрибуты» лучшие — патриоты из Большечучевичской СШ (Лунинецкий район)

29.04.2022
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В Лунинецкой центральной библиотеки прошёл районный квиз «Флаг, герб и гимн — священные атрибуты», посвящённый Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. В интеллектуальной игре сошлись 8 команд из школ района.

По результатам 6 туров квиза командные места распределились следующим образом:

I место — ГУО «Большечучевичская средняя школа» команда «Патриот»
II место — ГУО «Средняя школа 4 г. Лунинца» команда «Ювента»
III место — ГУО «Средняя школа 1 г.Микашевичи» команда «Огонь»

Все участники квиза получили много ярких эмоций, проявили свои интеллектуальные способности и доказали, что о символах своей родной страны они знают абсолютно всё, ведь являются истинными ПАТРИОТАМИ своей Родины

Райком ОО «БРСМ» отдельно благодарит жюри квиза за честные и справедливые оценки, а так же актив первичной организации

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