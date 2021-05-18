В рыболовных угодьях Лунинецкого района установлены ограничения для любительского рыболовства

На территории Лунинецкого района выделен перечень рыболовных угодий фонда запаса, в которых установлены следующие ограничения для любительского рыболовства, в том числе и членов РГОО «Белорусского общества охотников и рыболовов».

На озере «Белое» и озере «Вулька» запрещается:

лов рыбы на дорожку с судов с двигателями;

лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючков от 6 до 10 штук на рыболова;

подводная охота.

На канале «Микашевичский» запрещается:

лов рыбы на дорожку с судов с двигателями;

подводная охота.

Как сообщил заместитель начальника Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Андрей Монич, в случае выявления фактов нарушения данных норм, лицу, совершившему данное правонарушение, грозит штраф в размере от 10 до 30 базовых величин с конфискацией используемых орудий рыболовства.