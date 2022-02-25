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В столице задержаны закладчики из Лунинца

25.02.2022
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Двоих жителей Лунинца задержали оперативники ОНиПТЛ Фрунзенского РУВД при силовой поддержке СПБТ «Алмаз».

35-летний мужчина и его 26-летняя сожительница имели при себе и разложили в тайниках более 60 г мефедрона и 15 г альфа-РVР. Таким образом, до потребителей не дошло около сотни доз наркотика.

Известно, что гости столицы сами употребляли психотропы. В виртуальный наркомаркет они устроились около месяца назад. При обыске в съемной квартире обнаружены весы, пакеты и изолента.

Возбуждено уголовное дело за распространение наркотиков.

 

 

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