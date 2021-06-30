В связи с ремонтными работами городские автобусы следуют по другому маршруту

На Красной продолжаются ремонтные работы по замене тепловых сетей.

В связи с этим 1 и 2 июля будет перекрыто движение автотранспорта в районе дома № 106 по ул. Красная.

С 30 июня городские автобусы маршрутов №№ 1 и 2 будут следовать по ул. Советская (о.п. Кинотеатр), ул. Фабричная (о.п. Магазин №7).

Маршруты №№ 4 и 8 будут следовать по ул. Красная (о.п. РИК, Загс), ул. 17 Сентября, ул. Фабричная (о.п. Магазин №7).