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В связи с ремонтными работами городские автобусы следуют по другому маршруту

На Красной продолжаются ремонтные работы по замене тепловых сетей. 

В связи с этим 1 и 2 июля будет перекрыто движение автотранспорта в районе дома № 106 по ул. Красная.

С 30 июня городские автобусы маршрутов №№ 1 и 2 будут следовать по ул. Советская (о.п. Кинотеатр), ул. Фабричная (о.п. Магазин №7).

Маршруты №№ 4 и 8 будут следовать по ул. Красная (о.п. РИК, Загс), ул. 17 Сентября, ул. Фабричная (о.п. Магазин №7).

 

 

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