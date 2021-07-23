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В водоеме около Запросья на глубине 5 метров спасатели обнаружили женщину

22 июля в период времени с 17.30 до 18.00 в озере Глубокое около д. Запросье утонула жительница Микашевичей, 1988 года рождения.

Как стало известно,  семья из города гранитодобытчиков приехала на отдых к водоему, где запрещено купание. На какое-то время муж отлучился по делам. Когда вернулся, то на берегу были только вещи. Сообщил об исчезновении жены в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли водолазы, которые обнаружили тело утопленницы на глубине 5 метров.

Районная организация ОСВОД напоминает и предупреждает: в запрещенных и безлюдных местах, где никто не может оказать при необходимости помощь, купаться ОПАСНО!

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