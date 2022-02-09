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В Вульке-1 отключат свет (Лунинецкий район)

09.02.2022
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством ремонтных работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия в  д. Вулька-1 ул. Октябрьская (134-184) Подлесок (3-19), Полесская II-я в нач с Лунинца (12-32, 33-41), Лесная (1-27, 2-10А), Огородняя (15-57А), Новая (25-53, 40-68), Октябрьская (51-117, 62-138), Полесская в конце с Лунинца (2-8, 1-5), Молодежная(2-10,14а,14б,14в)
в период времени с 10.00 до 13.00 11.02.2022.

Приносим свои извинения за временные неудобства.Также сообщаем, что информация о планируемых отключениях электроэнергии размещается на официальном сайте РУП “Брестэнерго”.В разделе «Электронные услуги» введена система «Личный кабинет бытового абонента». Работает SMS-система рассылки оповещения о плановых и аварийных отключениях электроснабжения. Авторизация пользователя производится путем ввода фамилии абонента, соответствующего номера лицевого счета (номера договора электроснабжения) и SMS -кода. В разделе СМС-уведомления имеется окошко для отметки «присылать мне уведомления об отключениях на мобильный телефон». Когда у абонента на лицевом счете отсутствует номер мобильного телефона, необходимо обратиться в абонентский отдел для его внесения тел.27352.

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