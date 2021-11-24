Новости района

В ряде населенных пунктов отключат электроэнергию

Лунинецкий  район  электрических  сетей сообщает, что  в связи с производством работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия:

24-25 ноября с 09.00 до 17.00 в г. Лунинец (ул. Ровенская (2-38), Лермонтова, Невского (44-63), Есенина (16-36), Южная, Красноармейская (36-93), Тургенева, Комсомольская (26-32),  Березина, Тихая, 16, пер. Южный, Ровенский,  Комсомольский, Тихий, 4),

24 ноября с 09.00 до 16.00 в д. Запросье,

29 ноября с 09.00 до 17.00 в д. Лахва (ул. Рыбхозная, дома 30-49).

Приносим свои извинения за временные неудобства.

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