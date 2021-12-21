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В зоне внимания ГАИ – парковки

С 21 по 23 декабря Лунинецкое отделение Госавтоинспекции проведет профилактическое мероприятие «В зоне внимания ГАИ – парковки». Акция направлена на пропаганду соблюдения правил остановки и стоянки транспортных средств, предназначенных для инвалидов.

Неправомерная стоянка на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, обойдется нарушителю штрафом в 2 базовые величины (58 рублей). Также автомобиль может быть эвакуирован на штрафстоянку.

Места для инвалидов: кто может парковать свои автомобили?

Согласно ПДД, парковать автомобиль в месте, обозначенном знаком 7.17, имеют право инвалиды I и II групп, а также лица, осуществляющие их перевозку. Инвалиды III группы и лица, их перевозящие, вправе парковаться на таких местах и использовать соответствующую наклейку только при условии наличия у инвалида нарушений опорно-двигательного аппарата.

Но при этом нужно иметь в виду: сама по себе наклейка не дает права парковаться в местах для инвалидов. Она лишь служит опознавательным знаком для ГАИ и других участников движения.

Парковка в зоне действия знака 7.17 разрешена только если в машине находится инвалид с соответствующими медицинскими показаниями, имеющий при себе удостоверение инвалида. Водитель (не инвалид), который перевозит инвалида, также может там парковаться.

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Елена Данилович

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