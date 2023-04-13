2023 - Год мира и созиданияКонкурсНовости районаОбразованиеШкольный дневникЭкология

Василий Богдан — победитель республиканского конкурса! (Кожан-Городок, Лунинецкий район)

13.04.2023
39

Василий Богдан, ученик Кожан-Городокской средней школы, стал победителем республиканского конкурса детских научно-практических проектов эколого-биологической направленности «Прозрачные волны Нарочи» в номинации «Сохранение биоразнообразия растительного и животного мира, охрана окружающей среды» (руководитель Богдан Е.В.).

Итоги конкурса подвели в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубрёнок». 

Информация отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of В акции «Неделя леса» приняли участие работники прокуратуры (Лунинецкий район)

В акции «Неделя леса» приняли участие работники прокуратуры (Лунинецкий район)

13.04.2023
Photo of Лунинецкий район среди лидеров в Беларуси по заготовке березового сока

Лунинецкий район среди лидеров в Беларуси по заготовке березового сока

13.04.2023
Photo of Заседание районного исполнительного комитета состоялось в Лунинце

Заседание районного исполнительного комитета состоялось в Лунинце

13.04.2023
Photo of Руководство Лунинецкого района приняло участие в республиканской акции «Неделя леса»

Руководство Лунинецкого района приняло участие в республиканской акции «Неделя леса»

13.04.2023
Photo of Специалисты Лунинецкой ЦРБ организовывают встречи в трудовых коллективах

Специалисты Лунинецкой ЦРБ организовывают встречи в трудовых коллективах

12.04.2023
Photo of Пожар в Лунинце: сгорело два автомобиля

Пожар в Лунинце: сгорело два автомобиля

12.04.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть