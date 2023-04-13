Василий Богдан — победитель республиканского конкурса! (Кожан-Городок, Лунинецкий район)

Василий Богдан, ученик Кожан-Городокской средней школы, стал победителем республиканского конкурса детских научно-практических проектов эколого-биологической направленности «Прозрачные волны Нарочи» в номинации «Сохранение биоразнообразия растительного и животного мира, охрана окружающей среды» (руководитель Богдан Е.В.).

Итоги конкурса подвели в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубрёнок».

Информация отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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