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Василия Лозицкого поздравили с юбилеем (Лунинецкий район)

22.04.2022
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Поздравления с 65-летием принимает один из уважаемых руководителей в Лунинецком районе — директор КСУП «Хвоецкое» Василий Антонович Лозицкий.

Василий Антонович возглавляет хозяйство более 20 лет. За многолетний добросовестный труд и конструктивное сотрудничество с профсоюзной организацией по защите трудовых прав и законных интересов членов профсоюза он награжден Почётной грамотой областного комитета профсоюза.

На снимке: первый заместитель руководителя Лунинецкого района Александр Савина, Василий Лозицкий и председатель районной профсоюзнрой организации работников АПК Ольга Ермолёнок  

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