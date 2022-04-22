Василия Лозицкого поздравили с юбилеем (Лунинецкий район)

Поздравления с 65-летием принимает один из уважаемых руководителей в Лунинецком районе — директор КСУП «Хвоецкое» Василий Антонович Лозицкий.

Василий Антонович возглавляет хозяйство более 20 лет. За многолетний добросовестный труд и конструктивное сотрудничество с профсоюзной организацией по защите трудовых прав и законных интересов членов профсоюза он награжден Почётной грамотой областного комитета профсоюза.

На снимке: первый заместитель руководителя Лунинецкого района Александр Савина, Василий Лозицкий и председатель районной профсоюзнрой организации работников АПК Ольга Ермолёнок