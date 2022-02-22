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“Важен голос каждого!” Руководитель Лунинецкого района проголосовал на республиканском референдуме

22.02.2022
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В Беларуси сегодня, 22 февраля, в 10.00 открылись участки для досрочного голосования по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь,

Проголосовать на республиканском референдуме на свой участок вместе с супругой пришёл руководитель Лунинецкого района Александр Пачко.

Как отметил Александр Николаевич. он всегда приходит на избирательный участок в первый день досрочного голосования. “Каждый день расписан по часам и в выходные дни, в том числе и 27 февраля – в основной день голосования, я буду на рабочем месте, – сказал руководитель района. – Но использовать своё право на референдуме – это наш гражданский долг. Ведь речь идёт о нашем будущем, наших детей, нашей Беларуси….” 

Отдать свой голос по вопросу референдума по 26 февраля включительно можно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. В основной день голосования, 27 февраля, участки будут работать с 8.00 до 20.00.

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