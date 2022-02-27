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“Важен каждый голос”. В Лунинце члены участковой комиссии закрытого участка для голосования №12 посещают пациентов на дому

27.02.2022
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“Важен каждый голос”. В Лунинце члены участковой комиссии закрытого участка для голосования №12 посещают ковид-пациентов на дому, а также тех. кто по состоянию здоровья не может прийти на участок для голосования. 

В Лунинецком районе два закрытых участка для голосования: №12 – в Лунинецкой ЦРБ и №55 в филиале №1 Микашевичская больница.

Как рассказал председатель участковой комиссии закрытого участка для голосования №12 Эдуард Конопацкий, непосредственно в Лунинецкой ЦРБ на стационаре находится на излечении более 200 пациентов, которые и получили возможность сделать свой выбор на референдуме. Также по заявкам организован и выезд членов участковой комиссии на дом к гражданам, которые по состоянии здоровья не могут выполнить свой гражданский долг, как обычные граждане. 

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