“Важен каждый голос”. В Лунинце члены участковой комиссии закрытого участка для голосования №12 посещают пациентов на дому

“Важен каждый голос”. В Лунинце члены участковой комиссии закрытого участка для голосования №12 посещают ковид-пациентов на дому, а также тех. кто по состоянию здоровья не может прийти на участок для голосования.

В Лунинецком районе два закрытых участка для голосования: №12 – в Лунинецкой ЦРБ и №55 в филиале №1 Микашевичская больница.

Как рассказал председатель участковой комиссии закрытого участка для голосования №12 Эдуард Конопацкий, непосредственно в Лунинецкой ЦРБ на стационаре находится на излечении более 200 пациентов, которые и получили возможность сделать свой выбор на референдуме. Также по заявкам организован и выезд членов участковой комиссии на дом к гражданам, которые по состоянии здоровья не могут выполнить свой гражданский долг, как обычные граждане.