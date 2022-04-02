«Весёлый досуг» Выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних состоялось в СШ №2 Лунинца

Чаще всего подрастающее поколение берет пример с тех, с кем общается и проводит свое время вместе, к сожалению это не всегда положительные пример. Речь идет об одном из наиболее распространённых административных правонарушений «Вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение путем совместного распития спиртного».

Подобный «досуг» влечет не только принятие мер административного воздействия к совершеннолетнему лицу, вовлекающему подростков в употребление спиртного, путем покупки для несовершеннолетних алкоголя, либо совместного распития, но и к самому подростку, в отношении которого сотрудниками милиции проводится индивидуальная профилактическая работа на протяжении одного года.

С рассмотрения одного из таких случаев началось открытое выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних Лунинецкого райисполкома, которое прошло на базе ГУО «Средняя скола № 2 г. Лунинца». В качестве зрителей были приглашены учащиеся школ г. Лунинца.

Для 15-летней учащейся одного из учреждений профессионального образования города данное заседание комиссии не первое, поэтому девушка держалась уверенно. Со слов администрации колледжа студентка в целом успевает по учебе, участвует в жизни колледжа, но зачастую проводит свой досуг в компании совершеннолетних парней и распивает с ними слабоалкогольные напитки. В отношении подростка вынесено официальное предупреждение о недопущении противоправного поведения, а так же разъяснено, что в случае повторении такого поведения, будет рассмотрен вопрос о направлении несовершеннолетней в специализированное учебно-воспитательное учреждение образования для прохождения дальнейшего обучения.

Аналогичная история произошла еще с тремя учащимися колледжа, которые согласились на предложение малознакомых совершеннолетних парней и уехали с ними в сельскую местность, где бурно праздновали день рождения одного из своих новых знакомых. Подростки успели изрядно употребить разного рода слабоалкогольные напитки, после чего были задержаны сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних. Совершеннолетние кавалеры были привлечены к административной ответственности и получили штрафы от пяти до тридцати базовых величин, в отношении подростков вынесено официальное предупреждение о недопустимости противоправного поведения.

— Все чаще потерпевшими в административных правонарушениях, связанных с вовлечением несовершеннолетних в антиобщественное поведение путем совместного распития алкоголя, выступают девушки в возрасте от 14 до 16 лет, которые проводят свой досуг в компании совершеннолетних парней. При этом употребляют спиртные напитки со своими кавалерами преимущественно в ночное время суток. В данный период времени отсутствует контроль со стороны родителей, что способствует совершению разного рода противоправных поступков, в том числе связанных с совершением преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, — отметил начальник инспекции по делам несовершеннолетних Лунинецкого РОВД Вадим Корженевич,.

ИДН Лунинецкого РОВД