VII отчетно-выборная конференция районной организации ОО «БРСМ» прошла в Лунинце

На повестке дня значилось 7 вопросов, которые делегаты постарались оперативно рассмотреть, учитывая небывалую жару. С отчетом о деятельности за 2017-2021 годы выступила первый секретарь райкома Ольга Арабей. Забегая вперед, отметим, что Ольге Ивановне оказали доверие вновь возглавить молодежное движение в регионе, пока основной работник Ирина Шостак находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

Доклад первого секретаря дополнили коллеги из первичек: ОАО «Спецжелезобетон» – Алексей Кравцов, Большечучевиской СШ – Татьяна Юрченя. Советами, как и на что обратить внимание в будущей пятилетке, с присутствующими поделились председатели районных: организации ОО «Белая Русь» – Людмила Казадаева, объединения профсоюзов – Игорь Гапон, а также начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Наталья Аксенова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня.

По традиции отмечены наиболее активные представители молодежного движения.

Участники единодушно признали работу райкома БРСМ удовлетворительной. Были избраны состав райкома и определены делегаты на 36-ую Брестскую областную отчетно-выборную конференцию и 44 Съезд БРСМ.