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Виктор Рафалович поздравил районный совет ветеранов с наступающим Днем Победы

В преддверии Дня Победы в районном совете ветеранов побывали представители районного отделения Фонда мира и депутатского корпуса во главе с председателем райсовета Виктором Рафаловичем.

Заглянули они сюда не с пустыми руками, оставив коробки с подарками. Особого внимания удостоился Почетный гражданин Лунинецкого района, участник Великой Отечественной войны Павел Акимович Добрынец. Виктор Анатольевич лично поприветствовал участника былых сражений, пожелав ему и всем ветеранам крепкого здоровья.

“Накануне великого праздника ни один ветеран войны не останется без внимания, – подчеркнул глава районной представительной власти. – Мы помним, какой ценой завоеван мир и наш долг – сохранить бесценное наследие, доставшееся от дедов и прадедов”.

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