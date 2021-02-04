Новости районаОбщество

Виктор Рафалович встретился с коллективом лесхоза

Очередную встречу с населением и трудовым коллективом председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович провел в ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз».

Разговор шел о коронавирусной инфекции и борьбе с ней, о санкциях к Беларуси, о письме-поддержке профсоюзов.

Работников также волновали бытовые вопросы: освещение и грейдирование улиц, контейнеры для мусора, обработка организаций и квартир от COVID-19, асфальтирование дороги на озеро Белое. На большинство из них ответы были даны сразу, некоторые переданы руководителям ответственных организаций.

Теги
Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Конкурс “Золотое перо” стартует в Лунинецком районе

Конкурс “Золотое перо” стартует в Лунинецком районе

Photo of Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года народного единства

Правительство утвердило план мероприятий по проведению Года народного единства

Photo of Вакцинация против коронавируса началась в Лунинецком районе

Вакцинация против коронавируса началась в Лунинецком районе

Photo of Электроэнергию отключат в Редигерово

Электроэнергию отключат в Редигерово

Photo of Фотофакт. Самка лебедя-шипуна живет в карьере РУПП “Гранит”

Фотофакт. Самка лебедя-шипуна живет в карьере РУПП “Гранит”

Photo of Познавательная “солянка”

Познавательная “солянка”

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть