Виктор Рафалович встретился с коллективом лесхоза

Очередную встречу с населением и трудовым коллективом председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович провел в ГЛХУ «Лунинецкий лесхоз».

Разговор шел о коронавирусной инфекции и борьбе с ней, о санкциях к Беларуси, о письме-поддержке профсоюзов.

Работников также волновали бытовые вопросы: освещение и грейдирование улиц, контейнеры для мусора, обработка организаций и квартир от COVID-19, асфальтирование дороги на озеро Белое. На большинство из них ответы были даны сразу, некоторые переданы руководителям ответственных организаций.