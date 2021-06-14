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“Властелин села-2021” прошел в Лунинецком районе

Районный этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта “Властелин села 2021” состоялся в Полесском. В конкурсе приняли участие 3 семьи из Лунинецкого района: Михаила и Ольги Ярмольчиков (Лунин), Владимира и Надежды Дудорги (Полесский) и Игоря и Галины Гриневичей (Яжевки).

В итоге напряженной борьбы первое место завоевала семья Ярмольчик. Победители представят наш район на областном этапе проекта, который пройдёт 26 июня в Пружанском районе.

 

 

  

Будет дополнено.

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