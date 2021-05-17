Водители “Гранита” стали победителями областного конкурса профмастерства

В Брестском Дворце культуры профсоюзов прошла церемония награждения победителей областного конкурса профессионального мастерства «Умельцы Брестчины-2021», проведенного под эгидой областного объединения профсоюзов ФПБ.

В нынешнем году дипломы и призы получили педагоги, связисты, транспортники, представители сферы культуры, страхования, лесного, коммунального и газового хозяйств, строительной отрасли и агропромышленного комплекса – всего 41 человек. Есть в этом почетном списке и жители Лунинецкого района. Это – водители автомобиля колонны №1 автотранспортного парка РУПП «Гранит» Сергей Ольгомец и Михаил Ребров.