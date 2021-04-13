“Волна” выиграла у “Лунинца”

Товарищеский матч между ФК “Лунинец” и ФК “Волна” прошел на стадионе “Полесье”.

Команда гостей на протяжении многих лет выступает в первой лиге национального чемпионата. Лунинчане же только в этом году заявили об участие во второй лиге. Пинчане, для которых это был последний спарринг перед стартом чемпионата, доминировали на протяжении всего матча. В итоге гости победили со счетом 4:0. Лунинецким же футболистам игра помогла определить слабые места.

Тренировки ФК “Лунинец” (тренер Виктор Гриневич) проводит по вторникам и четвергам на городском стадионе с 18.30.

Следующий товарищеский поединок состоится в воскресенье на стадионе “Полесье” в 12.00. Соперником лунинецкой команды выступит “Столин-ДЮСШ”.