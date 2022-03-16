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Временное отключение электроэнергии на некоторых улицах д. Озерница и в п. Полесский (Лунинецкий район)

16.03.2022
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством ремонтных работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия в д. Озерница ул. Мира, пер. Новый в период времени с 09.00 до 17.00 17.03.2022

Также в связи с производством ремонтных работ на линии электропередач будет отключена электроэнергия в п. Полесский ул. Октябрьская, Крестьянская в период времени с 10.00 до 17.00 21.03.2022

 

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