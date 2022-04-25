Временное отключение электроэнергии в д.Озерница (Лунинецкий район)

Лунинецкий район электрических сетей сообщает об отключении электроэнергии в связи с производством текущего ремонта оборудования трансформаторной подстанции и демонтажом линий электропередач будет отключена электроэнергия в д. Озерница ул. Новая (37-89), пер. Новый (1-11, 2-4):

в период времени с 09.00 до 17.00 25.04.2022

в период времени с 09.00 до 17.00 26.04.2022

в период времени с 09.00 до 17.00 27.04.2022

в период времени с 09.00 до 17.00 28.04.2022

в период времени с 09.00 до 17.00 29.04.2022