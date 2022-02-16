Встреча руководства Лунинецкого района с представителями хозактива и жителями райцентра

Встреча руководства Лунинецкого района с представителями хозяйственного актива и жителями райцентра состоялась в ГДК Лунинца 15 февраля.

Заместители председателя райисполкома доложили о состоянии дел и планируемой работе по сферам жизнедеятельности, которые они курируют. А руководитель района Александр Пачко не только из дополнил и ответил на вопросы, волнующие жителей района, но и акцентировал внимание на проблемных вопросах жизнеобеспечения населения и путях их решения.

Подробности в ближайшем номере газеты “Лунінецкія навіны” за 18 февраля