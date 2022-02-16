Новости районаОбщество

Встреча руководства Лунинецкого района с представителями хозактива и жителями райцентра

16.02.2022
93

Встреча руководства Лунинецкого района с представителями хозяйственного актива и жителями райцентра состоялась в ГДК Лунинца 15 февраля. 

Заместители председателя райисполкома доложили о состоянии дел и планируемой работе по сферам жизнедеятельности, которые они курируют. А руководитель района Александр Пачко не только из дополнил и ответил на вопросы, волнующие жителей района, но и акцентировал внимание на проблемных вопросах жизнеобеспечения населения и путях их решения.

Подробности в ближайшем номере газеты “Лунінецкія навіны” за 18 февраля

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Каким стал ЕС за 30 лет: вранье, лицемерие, радикалы, двойные стандарты, раскол (видео)

Каким стал ЕС за 30 лет: вранье, лицемерие, радикалы, двойные стандарты, раскол (видео)

16.02.2022
Photo of Общественная приёмная: изменения Конституции и жизнедеятельность населения (Лунинецкий район)

Общественная приёмная: изменения Конституции и жизнедеятельность населения (Лунинецкий район)

16.02.2022
Photo of С какими вопросами обращаются к депутату (Лунинецкий район)

С какими вопросами обращаются к депутату (Лунинецкий район)

16.02.2022
Photo of “Афганистан – живая память” (Лунинецкий район)

“Афганистан – живая память” (Лунинецкий район)

16.02.2022
Photo of Референдум считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования

Референдум считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины граждан, внесенных в списки для голосования

16.02.2022
Photo of Уладзімір СОЦ: галоўнае – упэўненасць у заўтрашнім дні

Уладзімір СОЦ: галоўнае – упэўненасць у заўтрашнім дні

16.02.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть