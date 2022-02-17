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Встреча трудового коллектива СШ №2 райцентра с руководителем Лунинецкого района

17.02.2022
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В рамках единого Дня информирования руководитель района Александр Пачко встретился с трудовым коллективом средней школы №2 Лунинца

Александр Николаевич акцентировал внимание на ключевых моментах послания Президента страны к белорусскому народу и Национальному собранию, изменениях и дополнениях Конституции и республиканском референдуме по этому вопросу, который состоится 27 февраля, а также затронул тему социально-экономического развития в условиях внешнего давления, как страны в целом, так и, Лунинецкого района. 

Работники учреждения образования имели возможность задать руководителю района волнующие их вопросы. 

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