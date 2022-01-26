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Встречи в коллективах: изменения Конституции и юбилейные медали “Белорусского фонда мира” (Лунинецкий район)

26.01.2022
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Сегодня, 26 января, на Лунинецком молочном заводе и на РУПП «Гранит» информационные встречи с коллективами предприятий провел председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович. Они были посвящены проведению Референдума и проекту изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь.

В рамках мероприятий генеральному директору РУПП “Гранит” Эдуарду Гаврилковичу и директору Лунинецкого молочного завода Сергею Карпенцу  были вручены юбилейные медали «Белорусского фонда мира» за вклад в развитие города и района, за работу по воспитанию у молодежи чувства патриотизма и любви к родине.

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