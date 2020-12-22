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Состоялась вторая игра “Клуба эрудитов” сезона 2020/2021

Вторая игра “Клуба эрудитов” сезона 2020/2021 состоялась на прошлой неделе. Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Микашевичской гимназии имени Вл. Недведского Ирина Шевчик в соревновании приняли участие команды: восьмого класса – “Исключение из правил” и девятого – “Оба-на”.

С самого начала интеллектуального соревнования соперники держали друг друга в сильном напряжении. В течение первых двух конкурсов игроки показывали одинаковые результаты. Тем интереснее как для зрителей, так и самих гимназистов стал третий раунд. С преимуществом всего в 2 очка выход в финал обеспечили себе более старшие юноши и девушки.

Третья отборочная игра между командами учащихся 6 и 7 классов пройдет в январе 2021 года.

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L N

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