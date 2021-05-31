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Вульковской амбулатории врача общей практики подарили новый автомобиль скорой помощи

В последнее время проблемным вопросом для работников Вульковской амбулатории врача общей практики стал специальный транспорт. Автомобиль отработал свой срок эксплуатации.

На выручку пришли земляки. Местное ОАО “Вульковский рассвет” и фермерские хозяйства “Григорий и сыновья”, “Зиновий”, “Кипцевичи”, “Ярохович”, “Ванюков”, “Иович”, “Бовкуновичи” откликнулись и предложили спонсорскую помощь в размере 33,5 тысячи рублей на приобретение нового автомобиля.

Небольшое торжество по поводу передачи нового транспортного средства прошло во дворе амбулатории. Главный врач районной больницы Светлана Хлебус высказала слова благодарности коллективу сельскохозяйственного предприятия и фермерам за щедрый подарок.

“Хочу отметить, что это не единственная помощь учреждению здравоохранения в условиях пандемии коронавируса, – сказала Светлана Ивановна. – В 2020 “Вульковский рассвет”, “Григорий и сыновья” и “Ярохович” передали почти 30 тысяч рублей на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинских работников”.

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