Выставка-продажа “Лакомка” прошла в ТЦСОН

В отделении дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания территориального центра социального обслуживания населения прошло мероприятие, приуроченное к Масленичной неделе.

На выставке-продаже под названием «Лакомка» были представлены кулинарные изделия участников кружка “Смачна есцi” – Валентины Костюкевич и Елены Хомич. Девушки продемонстрировали свое умение печь кекс, пирог из творога и, конечно же, блины.

В проведении мероприятия активное участие принял весь коллектив учреждения.

