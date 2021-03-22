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Выставкой фотографий открылась Неделя детской и юношеской книги в микашевичской СШ №2

Одна из первых посетительниц выставки, 2-классница Нина Лысая

– Иллюстрации – важная деталь любой книги, в особенности – для дошколят и учащихся начальной школы,  – рассказывает библиотекарь учреждения образования Галина Миронова. – Издатели давно и активно используют для этого как рисунки, так и снимки. Именно поэтому мы решили познакомить учеников с работами горожанки Юлии Солоневич. Выпускница СШ №2 предоставила в наше распоряжение более шести десятков фотографий, выполненных в портретном жанре и разной технике. На них – юные горожане разных возрастов.

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Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

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