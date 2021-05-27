“Я вакцинировался. А ты?” – лунинецкие медики присоединились к республиканскому флешмобу

Флешмоб “Я вакцинировался. А ты?” стартовал в Беларуси. Это идею одними из первых поддержали в Лунинецкой ЦРБ, в том числе активистки районной организации ОО “Белорусский союз женщин”.

“У медиков нет сомнений, делать прививку или нет. Вакцинация – самый безопасный и эффективный способ предотвращения заболеваний и спасения человеческих жизней, особенно сейчас. Когда мы проходим иммунизацию, защищаем не только себя, но и тех, кто нас окружает. Уверены, чем больше будет таких людей, тем выше станет коллективный иммунитет. А, значит, уменьшается риск возникновения всплеска заболеваний”, – рассказала врач-валеолог Жанна Кулеш.