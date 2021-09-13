Юбилейная библиотечная неделя проходит в Лунинецком районе

С 13 по 19 сентября в Лунинецкой центральной районной библиотеке и других библиотеках районной централизованной библиотечной системы проводится библиотечная неделя «Место встречи – библиотека».

Неделя посвящена Дню библиотек, который в этом году в Беларуси отмечается в 20-й раз, 75-летию Лунинецкой центральной районной и Микашевичской городской библиотек.

14 сентября центральная районная библиотеке приглашает всех на День открытых дверей «Библиотека встречает гостей». Читателей ждут книжные выставки, выставки-хобби (творчество библиотекарей и читателей), экскурсия-путешествие «Библиотека – это интересно!», презентации духовно-просветительского центра «Истоки», Публичного центра правовой информации, народного клуба «Литературная провинция», пиар-акции в поддержку библиотеки и чтения «Поздравь свою библиотеку», «Подари библиотеке книгу», «Селфи с любимой книгой» и др.

В этот же день торжественное юбилейное мероприятие состоится в Микашевичской городской библиотеке.

15 сентября в 11.00 работники районной централизованной библиотечной системы соберутся на круглый стол «Роль и место библиотеки в социально-культурном пространстве региона», обменяются опытом и подведут итоги конкурса среди библиотекарей «Книги: советуем друг другу».

В 14.00 начнётся концерт-поздравление «Праздник тех, кто любит книгу», пройдёт чествование самых верных и преданных читателей и церемония награждения победителей конкурсов среди читателей «Книги: советуем друг другу», литературного конкурса «С днём рождения, библиотека!», молодёжного конкурса комиксов (рисованных историй) «Читаем белорусскую литературу».

16 сентября в 14.00 в центральной районной библиотеке состоится литературно-музыкальный вечер «Мая зямля, мая Радзіма названа светла – Беларусь!”, посвящённый Дню народного единства.

17 сентября – день любительских объединений и клубов по интересам.

В 11.00 начнутся встречи в духовно-просветительском центре «Истоки»: информационный час «Роли книги и библиотеки в духовном развитии человека» и час духовности «Древние книги: духовное наследие славян» (с участием протоирея Сергия Чижа).

В 14.00 пройдёт праздничное заседание народного клуба «Литературная провинция» «Храм книг, мечтаний и чудес».

Всю неделю в библиотеках района посетителей ждут книжные выставки, выставки творческих работ, фотозоны и многое другое.