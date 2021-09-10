Юбилейная медаль – за службу

На приятной ноте завершается рабочая неделя для заместителя прокурора Ольги Ковалевской.

В окружении коллег Ольге Васильевне вручили юбилейную медаль “90 лет прокуратуры Республики Беларусь”. Выполняя почетную миссию, прокурор Юрий Прокопчук пожелал дальнейшей успешной службы, новых достижений на ниве защиты интересов граждан и государства.

– Личный вклад в решение задач, стоящих перед нашим коллективом, замечен на самом высоком уровне, – подчеркнула обладательница награды. – Безусловно, это не может не радовать, но одновременно добавляет ответственности за работу в будущем. Уверена, все получится!