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Юбилейная медаль – за службу

На приятной ноте завершается рабочая неделя для заместителя прокурора Ольги Ковалевской.
В окружении коллег Ольге Васильевне вручили юбилейную медаль “90 лет прокуратуры Республики Беларусь”. Выполняя почетную миссию, прокурор Юрий Прокопчук пожелал дальнейшей успешной службы, новых достижений на ниве защиты интересов граждан и государства.
– Личный вклад в решение задач, стоящих перед нашим коллективом, замечен на самом высоком уровне, – подчеркнула обладательница награды. – Безусловно, это не может не радовать, но одновременно добавляет ответственности за работу в будущем. Уверена, все получится!

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