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Юные исследователи из Лунинецкого района одни из лучших в области

27.03.2022
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Завершился второй этап республиканского конкурса исследовательских работ детей дошкольного возраста «Я-исследователь», организованного главным управлением по образованию Брестского облисполкома и государственным учреждением образования «Брестский областной институт развития образования, сообщает отдел по образованию Лунинецкого райисполкома

На областном этапе Лунинецкий район представили победители первого этапа конкурса:

  • Батюк Анастасия (ГУО «Ясли-сад №1 г.Лунинца»)

Исследовательская работа «Почему идет дождь?», руководитель Лагутенко Е.В.

  • Черноокая Алеся (ГУО «Ясли-сад №3 г.Лунинца»)

Исследовательская работа «Почему на гербе города Лунинца изображена лобелия Дортмана?», руководитель Гомон Л.В.

  • Борисевич София (ГУО «Ясли-сад №1 г.Лунинца»)

Исследовательская работа «Жидкие камни», руководитель Рапацкая О.Я.

  • Швед Александр (ГУО «Ясли-сад №11 г.Лунинца»)

Исследовательская работа «Можно ли в домашних условиях изготовить сливочное масло?», руководитель Кузнецова О.И.

По итогам отборочного тура в финал конкурса прошла исследовательская работа «Почему на гербе города Лунинца изображена лобелия Дортмана?».

Защита в финале проходила в онлайн-формате, где Черноокая Алеся и ее руководитель Гомон Любовь Васильевна достойно представили свою работу и получили заслуженную награду – диплом II степени.

Поздравляем Алесю и Любовь Васильевну с победой, желаем дальнейших успехов и новых исследований.

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