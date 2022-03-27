Юные исследователи из Лунинецкого района одни из лучших в области
Завершился второй этап республиканского конкурса исследовательских работ детей дошкольного возраста «Я-исследователь», организованного главным управлением по образованию Брестского облисполкома и государственным учреждением образования «Брестский областной институт развития образования, сообщает отдел по образованию Лунинецкого райисполкома
На областном этапе Лунинецкий район представили победители первого этапа конкурса:
- Батюк Анастасия (ГУО «Ясли-сад №1 г.Лунинца»)
Исследовательская работа «Почему идет дождь?», руководитель Лагутенко Е.В.
- Черноокая Алеся (ГУО «Ясли-сад №3 г.Лунинца»)
Исследовательская работа «Почему на гербе города Лунинца изображена лобелия Дортмана?», руководитель Гомон Л.В.
- Борисевич София (ГУО «Ясли-сад №1 г.Лунинца»)
Исследовательская работа «Жидкие камни», руководитель Рапацкая О.Я.
- Швед Александр (ГУО «Ясли-сад №11 г.Лунинца»)
Исследовательская работа «Можно ли в домашних условиях изготовить сливочное масло?», руководитель Кузнецова О.И.
По итогам отборочного тура в финал конкурса прошла исследовательская работа «Почему на гербе города Лунинца изображена лобелия Дортмана?».
Защита в финале проходила в онлайн-формате, где Черноокая Алеся и ее руководитель Гомон Любовь Васильевна достойно представили свою работу и получили заслуженную награду – диплом II степени.
Поздравляем Алесю и Любовь Васильевну с победой, желаем дальнейших успехов и новых исследований.