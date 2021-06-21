Юные жители района посетили с экскурсией правоохранительные ведомства

Накануне профессионального праздника работники прокуратуры организовали экскурсию для детей, оставшихся без попечения родителей и воспитываются в детских домах семейного типа.

“Мероприятие организовали в рамках профилактической акции по предотвращению правонарушений, обеспечения безопасности детей во время каникул, – рассказал помощник прокурора Станислав Давидавичус, – Посмотреть за работой правоохранительных ведомств приехали 21 ребенок и родители-воспитатели. Прокурор Юрий Прокопчук рассказал об истории возникновения надзорного органа, основные принципы и задачи, которые стоят перед коллективом. Особенное внимание руководитель обратил на недопущение противоправного поведения, профилактику наркомании, пьянства и курения, соблюдение законодательства о массовых мероприятиях, исключение фактов порчи имущества в общественных местах. Юных гостей угостили сладкими подарками”.

Также юноши и девушки побывали в суде Лунинецкого района, где познакомились с деятельностью по осуществлению правосудия, а еще заглянули в отдел внутренних дел. Там юным землякам напомнили об ответственности за нарушение деятельности действующего законодательства, продемонстрировали боевое оружие и специальные средства, имеющиеся на вооружении правоохранителей.