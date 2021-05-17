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За апрель водителями мототранспорта совершено 33 нарушения
Ежегодно в весенне-летний период обостряется проблема травматизма участников дорожного движения по вине водителей двухколесных транспортных средств. С начала года на территории Лунинецкого района зарегистрировано одно ДТП с участием водителя мототранспорта, в котором пострадал человек.
За апрель этого года мотоциклистами в районе совершено 33 нарушения. Из них семь водителей управляли транспортным средством не имея права управления, один был в состоянии алкогольного опьянения, 17 мотоциклов не имени разрешение на допуск к участию в дорожном движении.
Сотрудники районной Госавтоинспекции напоминают водителям мототранспорта, что передвигаться необходимо только в защитном костюме и застегнутом защитном мотошлеме. Но прежде всего, необходимо хорошо освоить навыки вождения в разных дорожных условиях, соблюдать скоростные режимы, правила маневрирования и не забывать быть предельно внимательными и осторожными. Как показывает печальная практика, малейшая потеря бдительности может обернуться ДТП с тяжелыми последствиями.
Сохранение безопасности на дороге – обязанность каждого участника дорожного движения. Поэтому перед тем, как выполнить поворот, разворот или иной маневр автомобилист обязан убедиться в отсутствии мотоциклиста в попутном направлении и включить указатели поворота.