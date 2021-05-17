За апрель водителями мототранспорта совершено 33 нарушения

Ежегодно в весенне-летний период обостряется проблема травматизма участников дорожного движения по вине водителей двухколесных транспортных средств. С начала года на территории Лунинецкого района зарегистрировано одно ДТП с участием водителя мототранспорта, в котором пострадал человек.

За апрель этого года мотоциклистами в районе совершено 33 нарушения. Из них семь водителей управляли транспортным средством не имея права управления, один был в состоянии алкогольного опьянения, 17 мотоциклов не имени разрешение на допуск к участию в дорожном движении.