За незаконное приобретение и хранение пороха осужден житель Лунинецкого района
Суд Лунинецкого района продолжает практику проведения выездных заседаний. Участниками очередного разбирательства стали работники РУПП «Гранит».
Как рассказала старший помощник прокурора Анна Пенер, рассматривалось уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Лунинецкого района, который обвинялся по части 2 статьи 295 УК Республики Беларусь (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).
В ходе заседания выяснилось, что гражданин в свое время увлекался охотой, в наличии у него имелись ружье и патроны. Вот только недобросовестность привела браконьера к административному взысканию: его лишили соответствующего права и обязали выплатить штраф. Ружье мужчина продал, а, значит, автоматически лишил себя права на ношение и хранение оружия и боеприпасов к нему. Но расставаться с любимым занятием окончательно не спешил. Иначе как объяснить тот факт, что оставил порох, который тоже в свое время незаконно приобрел и хранил у себя дома. Всего сотрудниками РОВД изъято более 500 граммов сыпучих веществ. Экспертизой доказано, что это был бездымный порох промышленного изготовления и относящийся к категории метательных взрывчатых веществ, пригодных для производства взрыва.
Судом житель Лунинецкого района признан виновным в приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в размере 60 базовых величин. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленный срок.