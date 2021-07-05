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За осквернение сооружений и порчу имущества перед судом предстанут двое микашевичских подростков

Прокуратура района направила в суд дело в отношении двух несовершеннолетних по статье 341 Уголовного кодекса Республики Беларусь – осквернение сооружений и повреждение имущества.
В ходе изучения обстоятельств установлено, что 15-летний житель Микашевич оскорбил циничными надписями пешеходную дорожку, асфальтированные поверхности дороги и автобусной остановки, осветительную опору линии электропередачи по улицам Озерной и Ленинской, перекресток Новой и переулка Северный. Также “пострадали” магазин “Приозерный” и ограждение одного из частных домовладений. А вот железобетонный мост, расположенный на участке железнодорожного перегона “Житковичи – Микашевичи”, подросток “украшал” уже в компании своего ровесника.
В результате противоправных действий повреждено имущество, принадлежащее местной коммунальной службе, райпо, собственнику дома и Лунинецкой дистанции пути. Ухудшение эститического восприятия сооружений оценено в сумму более 120 рублей. По исковому заявлению прокурора обвиняемые возместили ущерб в полном объеме. Учитывая возраст подростков, им грозят общественные работы, штраф либо арест.
Юрий Прокопчук, прокурор района.

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