Задержаны очередные браконьеры в Лунинецком и Столинском районах

При проведении полевого мероприятия 23 июля 2022 года сотрудниками Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира (далее — Микашевичская МРИ) были задержаны трое граждан Лунинецкого района Брестской области, которые совместно осуществили незаконную добычу рыбы на одном из пойменных водоемов р. Припять около г. Лунинец.

Так, в утреннее время вышеуказанные граждане вышли на промысел и с помощью запрещенных орудий рыболовства — четырех рыболовных сетей, общей длиной более 180 м, начали осуществлять незаконную добычу рыбы, используя при этом маломерное судно — лодку из ПВХ.

За этим занятием их и застали работники Микашевичской МРИ. После задержания граждан и осмотра установлено, что добыли они 135 особей рыбы различных видов, в том числе: 3 особи карася золотого, 11 особей линя, 11 особей карася серебряного, 3 особи щуки обыкновенной, 3 особи окуня речного, 21 особь леща, 45 особей плотвы, 38 особей густеры, общим весом 21,8 кг.

В связи с тем, что ущерб, причиненный окружающей среде и стоимость незаконно добытой рыбы, составила 266,32 базовых величин, то на место совершения правонарушения была вызвана СОГ Лунинецкого РОВД, так как в действиях данных граждан по факту незаконной добычи рыбы запрещенными орудиями рыболовства, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере, усматривается состав преступления, то во отношении их возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 281 УК Республики Беларусь.

Данным гражданам предстоит возместить вред и стоимость незаконно добытой рыбы на сумму более 8 500 рублей.

Также в этот день ранним утром сотрудниками Микашевичской МРИ, был задержан гражданин Лунинецкого района Брестской области, который осуществил незаконную добычу рыбы на одном из пойменных водоемов р. Припять около д. Стахово Столинского района Брестской области.

Данный гражданин с помощью запрещенных орудий рыболовства — шести рыболовных сетей, общей длиной более 400 м и используя при этом маломерное судно — деревянную лодку, добыл 31 особь рыбы различных видов, в том числе: 6 особей линя, 1 особь карася серебряного, 4 особи плотвы, 19 особей окуня речного, 1 особь леща, общим весом — 7,9 кг, чем причинил вред окружающей среде в размере 63 базовых величин.

В отношении гражданина начат административный процесс по ч. 1 ст. 16.25 КоАП Республики Беларусь, которому грозит штраф в размере до 30 базовых величин, так как это у него не первое подобное нарушение в этом году.

Микашевичская межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира просит Вас сообщать о случаях браконьерства и нарушении природоохранного законодательства на телефон горячей линии — 8 (017) 39-00-000 или 8 (033) 333-6-000 , предоставлять фотовидеоматериалы на Viber по номеру + 375 29 824 93 76 , а также на электронную почту mikashevichi_mri@gosinspekciya.gov.by, Ваш звонок очень важен для нас, с Вашей помощью мы сохраним наш животный мир и нашу прекрасную природу.

Заместитель начальника инспекции А.В. Монич