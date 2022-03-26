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Заместитель председателя Брестского облисполкома проведёт приём граждан в Лунинце

26.03.2022
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6 апреля 2022 года в Лунинецком райисполкоме (г.Лунинец, ул. Красная, 1) с 11.00 до 13.00 заместитель председателя Брестского облисполкома, член Национальной комиссии по правам ребенка Геннадий Иосифович Борисюк планирует проведение приема несовершеннолетних и их законных представителей, а также прием граждан и представителей юридических лиц Лунинецкого района по вопросам, входящим в компетенцию.

Предварительная запись на прием будет осуществляться 4 апреля 2022 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00 по телефону 8 (01647) 2 13 08

 

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