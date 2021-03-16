Занятия по мобилизационной готовности к территориальной обороне прошли в Лунинце

В Лунинецком районе прошли занятия по мобилизационной готовности с органами управления территориальной обороны.

В ходе мероприятия был повышен уровень профессионально-служебной подготовки органов управления тех, кто проходил обучение. На втором этапе участники тренировались в управлении формированием территориальных войск, их обеспечении и постановке задач. Заключительным этапом стало развертывание пункта приема личного состава, предназначенного для комплектования штаба района и воинских частей территориальных войск. В ходе тренировки отрабатывались практические вопросы: прием граждан; распределение их по подразделениям; выдача имущества; контроль за полнотой и качеством поступающих ресурсов и передача их представителям подразделений.