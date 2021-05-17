Запрет на лов сома устанавливается с 19 мая

С 19 мая в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей устанавливается запрет на лов сома обыкновенного. Данное ограничение предусмотрено пунктом 107 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 № 580 и направлено на сохранение популяции сома обыкновенного в Беларуси, продлится данный запрет до 20 июня.

Как рассказал заместитель начальника Микашевичсой межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Андрей Монич, в указанный временной период, случайно пойманный сом, должен быть отпущен в живом и неповрежденном виде. Нередко встречаются случаи, когда рыбу с крючка снимают уже мертвую либо со значительными повреждениями полости глотки, внутренностей. Эту рыбу в улов так же брать нельзя. Такую особь правильнее будет оставить на берегу водоема.

В случае незаконной добычи сома в период запрета, нарушитель должен будет заплатить вред, причиненный окружающей среде в размере 12 базовых величин. Стоимость одной незаконно добытой особи составляет 2 базовые величины.

Кроме этого, нарушитель будет подвергнут наказанию в виде административного штрафа по ч. 1 ст. 16.25 КоАП Республики Беларусь (до 30 базовых величин). На злостного нарушителя, действиями которого будет причинен вред в размере 100 базовых величин и более, может быть заведено и уголовное дело.

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь просит быть рациональными потребителями ее ресурсов, не оставаться в стороне и не быть равнодушными к проблемам сохранения и приумножения природных богатств.