Запрет на посещение лесов введен на территории Лунинецкого района

Решения райисполкома №636 от 08.04.2020 г. на территории района с 24 июня введен запрет на посещение лесов. Это связано с установившейся сухой солнечной погодой и высоким классом пожарной опасности.

Запрет подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в т.ч. для прогулок, отдыха на природе и т.д.), а также въезд транспорта, за исключением техники юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Республики Беларусь.

Нарушителей ждет административная ответственность в виде штрафа до 12 базовых величин (ст. 16.21 КоАП). Если же лесному фонду будет причинен ущерб, размер санкций может вырасти до 30 базовых.