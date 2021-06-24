Новости районаОбщество

Запрет на посещение лесов введен на территории Лунинецкого района

Решения райисполкома №636 от 08.04.2020 г.  на территории района с 24 июня  введен запрет на посещение лесов. Это связано с установившейся сухой солнечной погодой и высоким классом пожарной опасности.

Запрет подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в т.ч. для прогулок, отдыха на природе и т.д.), а также въезд транспорта, за исключением техники юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Республики Беларусь.

Нарушителей ждет административная ответственность в виде штрафа до 12 базовых величин (ст. 16.21 КоАП). Если же лесному фонду будет причинен ущерб, размер санкций может вырасти до 30 базовых.

Теги
Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Красный уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 24 июня

Красный уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 24 июня

Photo of Как пройдут «Лунінецкія клубніцы»?

Как пройдут «Лунінецкія клубніцы»?

Photo of Высокий класс пожарной опасности установился в лесах Брестской области

Высокий класс пожарной опасности установился в лесах Брестской области

Photo of В Лунинецком районе с территории фермы пропало 280 кг металлолома

В Лунинецком районе с территории фермы пропало 280 кг металлолома

Photo of Лукашенко: 22 июня – день памяти и скорби, разделивший жизнь народа на до и после

Лукашенко: 22 июня – день памяти и скорби, разделивший жизнь народа на до и после

Photo of До +36 °С ожидается в Беларуси 23 июня – объявлен красный уровень опасности

До +36 °С ожидается в Беларуси 23 июня – объявлен красный уровень опасности

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть