Запрет на рыбную ловлю устанавливается в канале “Микашевичский”

С 20 марта по 18 мая устанавливается запрет на любительскую рыбную ловлю в канале “Микашевичский”.

Как рассказал старший государственный инспектор Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, запрет касается участка на протяжении 2,5 км вверх по каналу от места впадения канала в реку Припять, а также в реке Припять – на протяжении 500 метров вверх и вниз по течению от места впадения в нее канала «Микашевичский». Также запрещается использование любых орудий и способов рыболовства.

За нарушение законодательства предусмотрена ответственность в виде штрафа от 10 до 30 базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы. За каждую особь придется возместить вред, причиненный окружающей среде, в тройном размере.