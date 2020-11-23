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Здание автошколы горело в Микашевичах

За минувшие выходные на территории Брестчины зарегистрировано 4 пожара, 2 из них – в Лунинецком районе.
 
Утром 21 ноября сотрудники ПАСЧ-2 г. Микашевичи выехали по тревожному звонку к зданию местной автошколы, где произошло возгорание. Благодаря слаженным действиям расчетов спасателей с пожаром справились быстро.
 
Однако огонь все-таки нанес ущерб в виде почти 80 квадратных метров кровли и 15 – перекрытий, мебели в кабинете преподавателей, испорченных копотью помещений.
 
 
Аналогичные повреждения были нанесены пожаром в бане в деревни Вичин, который произошел в этот же день, но уже вечером. В обоих случаях причины чрезвычайных ситуаций устанавливаются.
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Наталья Лялюк

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