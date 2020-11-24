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Железнодорожный переезд отремонтировали в Микашевичах

В Микашевичах капитально отремонтировали небольшой железнодорожный переезд у кафе «Случь».
 
Путейцы заменили рельсо-шпальную решетку, уложили современное покрытие для удобства движения автотранспорта и привели в порядок прилегающую территорию. К слову, железнодорожники позаботились, чтобы горожане не испытывали неудобств из-за ремонтных работ. На улицах города заранее установили специальные щиты со схемами объезда. Кроме того, в социальных сетях разметили график движения рабочих автобусов по временным маршрутам.
 
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L N

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