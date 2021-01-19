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Женщина погибла на пожаре в Лунинецком районе

Два пожара произошло в Лунинецком районе  за сутки.

18 января в 17.32 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Лахве. В результате огнем повреждена кровля и перекрытие на площади 2 м.кв. Причина пожара устанавливается.

19 января в  01.15 в РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Дворец. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены и имущество внутри дома. В огне погибла хозяйка дома. Причина пожара устанавливается.

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L N

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