Женщина погибла на пожаре в Лунинецком районе

Два пожара произошло в Лунинецком районе за сутки.

18 января в 17.32 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Лахве. В результате огнем повреждена кровля и перекрытие на площади 2 м.кв. Причина пожара устанавливается.

19 января в 01.15 в РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Дворец. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие, стены и имущество внутри дома. В огне погибла хозяйка дома. Причина пожара устанавливается.