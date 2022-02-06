Жилой многоквартирный дом и административно-торговое здание построят на улице Красной в Лунинце

Извещение о проведении аукциона на право проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) в г. Лунинец

Предмет аукциона: право проектирования и строительства объектов «Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Красная, 107 Б в г. Лунинце» и «Строительство административно-торгового здания по ул. Красная, 107 В в г. Лунинце».

Дата, время, место проведения аукциона: 11.03.2022, 12.00, Брестская обл., г. Лунинец, ул. Красная, 74, актовый зал (3 этаж).

Место, дата и время начала и окончания приема заявлений и прилагаемых к ним документов: прием заявлений осуществляется с 02.02.2022 по 03.03.2022, с 9.00 до 12.00, Брестская область, г. Лунинец, ул. Красная, 74, 2 этаж, кабинет №7.

Для участия участник представляет документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий расчетный счет, указанный в извещении, с отметкой банка, а также заключает соглашение.

Кроме того, предоставляется:

юридическим лицом Республики Беларусь или индивидуальным предпринимателем – копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, без нотариального засвидетельствования;

представителем заявителя (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководитель) – доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, при необходимости легализованная в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также – документ, подтверждающий его полномочия. При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия должностного лица.

Регистрация участников – 11.03.2022 с 11.00 до 12.00 (к участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие регистрацию).

Краткая информация о расположенных на земельных участках капитальных строениях (зданиях, сооружениях), подлежащих сносу, об условиях сноса и ориентировочном размере убытков, причиняемых изъятием земельных участков и сносом расположенных на них объектов: на земельных участках расположены жилые дома и хозяйственные постройки, условия сноса – возмещение убытков, ориентировочный размер убытков 297800 (двести девяносто семь тысяч восемьсот) белорусских рублей.

Краткая информация: обязательство заключения договора на реализацию права проектирования и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) в соответствии с пунктом 6 решения Лунинецкого райисполкома от 17.01.2022 №74.

Начальная цена предмета аукциона – 60337,55 (шестьдесят тысяч триста тридцать семь белорусских рублей, 55 копеек), в том числе для строительства объекта «Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Красная, 107 Б в г. Лунинце» – 33248,24 (тридцать три тысячи двести сорок восемь рублей, 24 копейки), и «Строительство административно-торгового здания по ул. Красная, 107 В в г. Лунинце» – 27089,31 (двадцать семь тысяч восемьдесят девять белорусских рублей, 31 копейка).

В течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона либо в течение 10 рабочих дней после признания аукциона несостоявшимся внести суммы платежей, отраженных в протоколе о результатах аукциона либо признания аукциона несостоявшимся в размерах, определенных соответствующим протоколом аукционных торгов в счет:

оплаты за предмет аукциона победителем аукциона – в размере цены продажи, сформированной по результатам аукциона, а единственным участником – в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов;

компенсации расходов, понесенных районным бюджетом, по подготовке земельно-кадастровой документации, архитектурно-планировочное задание и технических условий на размещение объектов;

возмещение суммы затрат Лунинецкому филиалу РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для ее проведения.

Размер задатка для участия в аукционе составляет 10 (десять) процентов от начальной цены предмета аукциона и равен 6033,76 (шесть тысяч тридцать три рубля, 76 копеек), вносится на р/с №BY58AKBB36002210019070000000 в ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Минска, код банка AKBBBY2X, получатель платежа – ГУ Минфина по Брестской области, назначение платежа 04002, УНП 200676206. Задаток вносится до подачи заявления для участия в аукционе.

До подачи заявления участник (при необходимости) вправе ознакомиться на местности с земельным участком. Визуальный, камеральный осмотр осуществляется с представителем Лунинецкого филиала.

Срок аренды земельного участ-ка составляет 49 (сорок девять) лет.

Адрес и номер контактного телефона комиссии или государственной организации: г. Лунинец, ул. Красная, 74 (2-й этаж, 7 кабинет), телефоны: 2-33-47, 5-87-10.