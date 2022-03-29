Житель Лунинца получил три года колонии за пьяное вождение

Прокуратура Брестского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Лунинца, который обвинялся в повторном пьяном вождении, сообщает служба информации областной прокуратуры.

Мужчина раньше уже привлекался к уголовной ответственности по ч.1 ст.317-1 УК. Несмотря на отсутствие прав, 5 ноября 2021 года он вновь сел пьяным за руль. На машине ехал из Лунинца в деревню Тельмы-1 Брестского района, по дороге не справился с управлением, протаранил дорожный знак и забор. Тогда водителя задержали сотрудники ГАИ.

Суд Брестского района признал мужчину виновным по ч.2 ст.317-1 УК. Он приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима. Кроме того, фигурант на восемь лет лишился права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.