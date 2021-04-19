Житель Лунинецкого района нарушил запрет на лов рыбы и попал под уголовную статью

В Лунинецком районе 52-летний мужчина нарушил запрет на лов рыбы и попал под уголовную статью, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В Брестской области запрет на лов всех видов действует с 20 марта по 18 мая. Житель Лунинецкого района 18 апреля рыбачил рядом с деревней Запросье. Он выловил 16 особей рыбы разных пород: жереха, щуки, карася, окуня, плотвы, синца. Своими действиями мужчина причинил окружающей среде ущерб на сумму более Br2,9 тыс.

Лунинецкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.281 УК (незаконная добыча рыбы). Мужчина задержан.